Colbrelli | “Mi sento rinato | ora voglio godermi famiglia e bambini”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Bisogna sorridere, la cosa importante è parlare con voi. Adesso un passo alla volta, sto iniziando ad uscire in maniera blanda, un paio di ore. E’ come essere, la bici è sempre importante per me. Si vedrà il da farsi, adesso mi godo lae i. Mibene, come se non fisse successo nulla”. Così al ‘Processo alla tappa’, Sonny, finito in terapia intensiva per un arresto cardiaco al termine della seconda tappa del Giro di Catalogna lo scorso 21 marzo. “Van der Poel è un fuoriclasse, quando vincono questi corridori è sempre un bene al ciclismo. Lo stimo molto come corridore”, ha aggiunto. SportFace.

