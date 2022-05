Capo Teulada, il gup rinvia decisione sul generale Graziano (Di venerdì 6 maggio 2022) È stata rinviata al prossimo 10 giugno l’udienza preliminare durante la quale, ieri, il gup del tribunale di Cagliari avrebbe dovuto decidere se rinviare a giudizio per disastro ambientale il L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 maggio 2022) È statata al prossimo 10 giugno l’udienza preliminare durante la quale, ieri, il gup del tribunale di Cagliari avrebbe dovuto decidere sere a giudizio per disastro ambientale il L'articolo proviene da il manifesto.

