Bersani: 'Aiutiamo l'Ucraina perché possa negoziare, non perché ci siano vincitori e vinti' (Di venerdì 6 maggio 2022) Guerra in Ucraina, anche a sinistra del Pd (e non solo) comincia a esserci qualche malumore. 'Il governo dica una parola chiara in Parlamento'. Anche Pier Luigi Bersani , interpellato è convinto che ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Guerra in, anche a sinistra del Pd (e non solo) comincia a esserci qualche malumore. 'Il governo dica una parola chiara in Parlamento'. Anche Pier Luigi, interpellato è convinto che ...

loro_alessandro : @lageloni A me quello di Bersani (che nel cor mi sta) sembra un sofisma:l’Ucraina può negoziare da paese libero se… - fisco24_info : Ucraina, Bersani: 'Serve parola chiara, governo riferisca in Parlamento': (Adnkronos) - 'E' ora di chiarire che aiu… - noth2loos : RT @La7tv: #tagada Armi all'Ucraina, Bersani: 'Noi li aiutiamo perché restino in piedi per poter trattare' - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Armi all'Ucraina, Bersani: 'Noi li aiutiamo perché restino in piedi per poter trattare' - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Armi all'Ucraina, Bersani: 'Noi li aiutiamo perché restino in piedi per poter trattare' -