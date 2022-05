Arsenal: Mikel Arteta rinnova fino al 2025 (Di venerdì 6 maggio 2022) Mikel Arteta ha rinnovato il suo contratto con l’Arsenal fino al 2025. Lo rende noto il club di Londra con un comunicato ufficiale arrivato stamane. Il tecnico basco, arrivato a fine 2019, ha convinto i dirigenti dei Gunners, i quali cercano quest’anno di tornare in Champions League dopo aver partecipato a diverse edizioni di Europa League. Missione non affatto semplice vista la concorrenza, con Tottenham e Manchester United a pochi punti di distanza dal posto occupato dai londinesi. Arsenal Arteta: rinnovo fino al 2025 “Sono eccitato, grato e davvero, davvero felice oggi“, ha detto Arteta dopo aver firmato il rinnovo, che durerà fino alla fine della stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022)hato il suo contratto con l’al. Lo rende noto il club di Londra con un comunicato ufficiale arrivato stamane. Il tecnico basco, arrivato a fine 2019, ha convinto i dirigenti dei Gunners, i quali cercano quest’anno di tornare in Champions League dopo aver partecipato a diverse edizioni di Europa League. Missione non affatto semplice vista la concorrenza, con Tottenham e Manchester United a pochi punti di distanza dal posto occupato dai londinesi.: rinnovoal“Sono eccitato, grato e davvero, davvero felice oggi“, ha dettodopo aver firmato il rinnovo, che dureràalla fine della stagione ...

