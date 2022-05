Amber Heard: “C’era un Johnny Depp diverso a seconda della droga che assumeva. Mi prese a calci con lo stivale davanti a tutti in aereo, nessuno fece nulla” (Di venerdì 6 maggio 2022) Johnny Depp come Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Si aggiunge un altro tassello al lungo dibattimento che si sta svolgendo in tribunale a Fairfax in Virginia dove la star de I Pirati dei Caraibi ha portato in aula la ex moglie Amber Heard per diffamazione. Durante il lungo interrogatorio dell’attrice è emersa, a sua detta, la personalità multipla dell’ex marito dovuta all’assunzione di alcol e droghe. “Johnny sotto l’effetto di speed è diverso dal Johnny sotto oppiacei, che è diverso da quando ha preso Adderall e cocaina, e diverso dal Johnny del quaaludes”, ha spiegato la Heard per far comprendere la vasta gamma di stupefacenti che assumeva l’ex marito. La Heard ha poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022)come Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Si aggiunge un altro tassello al lungo dibattimento che si sta svolgendo in tribunale a Fairfax in Virginia dove la star de I Pirati dei Caraibi ha portato in aula la ex moglieper diffamazione. Durante il lungo interrogatorio dell’attrice è emersa, a sua detta, la personalità multipla dell’ex marito dovuta all’assunzione di alcol e droghe. “sotto l’effetto di speed èdalsotto oppiacei, che èda quando ha preso Adderall e cocaina, edaldel quaaludes”, ha spiegato laper far comprendere la vasta gamma di stupefacenti chel’ex marito. Laha poi ...

