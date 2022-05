AIDEM | format UDA e indicazioni per prepararsi alla prova orale dei Concorsi Ordinari Infanzia | Primaria | Secondaria

(Di venerdì 6 maggio 2022) Kit di formazione pratica (videolezioni, modelli e materiale didattico) per supportare i docenti nella progettazione di una lezione simulata (UDA) e nella preparazione delladei 2per il personale docente attualmente in corso (scuola dell’/ scuoladi I° e II° grado) Sono iniziate e stanno proseguendo le L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : AIDEM: format UDA e indicazioni per prepararsi alla prova orale dei Concorsi Ordinari (Infanzia, Primaria, Secondar… -

Orizzonte Scuola

Per queste ragioni, Professional Academy (SRL - Ente accreditato per la formazione del ... test intermedi, con indicazioni metodologiche e pratiche ( 17 ore ) 1 modulo contenente ildi un'...Perché acquistare questo e - Product Perché ilpre - impostato e le indicazioni del ... LINK (Scheda Informativa e Modulo d'Iscrizione): https://www..it/wp - content/uploads/2022/03/195_... Formazione Inclusione AS 2021/22 da rendicontare entro il 30 maggio: corso completo (25 ore) accreditato MIUR