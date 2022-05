AEW | L’assenza di Darius Martin è dovuta ad un brutto incidente stradale

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tanta sfortuna per, il membro dei Top Flight e fratello di Dante era rientrato a marzo dopo un’assenza di praticamente un annoalla rottura del ginocchio, ma da qualche settimana è scomparso di nuovo dagli show con il fratello Dante che è tornato a ben figurare in singolo. Si era parlato di nuovo infortunio, si temeva fosse di nuovo un problema al crociato, adesso grazie a Malakai Black sappiamo qualcosa in più sulle sue condizioni fisiche. Fuori per tanto tempo Black era ospite del The Universal Wrestling Podcast, mentre parlava del lavoro fatto sul ring con Danteha rivelato che il fratelloha subito un graveche lo terrà fuori almeno dai 6 ai 9 mesi. Qualche giorno fasu ...