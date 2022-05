Zuckerberg in Italia, incontra Del Vecchio e Draghi (Di giovedì 5 maggio 2022) MILANO – Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg (foto), e l’imprenditore Leonardo Del Vecchio si sono visti ieri a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta ed EssilorLuxottica sugli ‘smart glasses’. Lo rende noto lo stesso Zuckerberg sul suo profilo Facebook, spiegando di aver incontrato il team del gruppo dell’occhialeria, con il fondatore di Luxottica che ha provato un’interfaccia con strumentazione posta sul polso con la quale controllare i propri occhiali ‘smart’ o altri device. Questa mattina, invece, Zuckerberg ha avuto un incontro, durato un’ora, con il presidente del consiglio Mario Draghi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) MILANO – Il fondatore di Facebook, Mark(foto), e l’imprenditore Leonardo Delsi sono visti ieri a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta ed EssilorLuxottica sugli ‘smart glasses’. Lo rende noto lo stessosul suo profilo Facebook, spiegando di averto il team del gruppo dell’occhialeria, con il fondatore di Luxottica che ha provato un’interfaccia con strumentazione posta sul polso con la quale controllare i propri occhiali ‘smart’ o altri device. Questa mattina, invece,ha avuto un incontro, durato un’ora, con il presidente del consiglio Mario. L'articolo L'Opinionista.

