Zagarolo, scoppia la polemica per la ‘Z’ filorussa utilizzata nel manifesto di una sezione romana del Pci (Di giovedì 5 maggio 2022) A distanza di poco tempo dal caso del senatore Petrocelli che il 25 aprile scorso augurò “una buona festa della LiberaZione”, la lettera simbolo dell’esercito russo e dell’invasione dell’Ucraina è tornata a far parlare di sé. Questa volta la polemica è scoppiata dopo che la sezione romana Monti Prenestini-Casilina ‘Aldo Bernardini’ del Partito comunista italiano – in vista della ‘Festa della vittoria dell’Unione sovietica contro il nazifascismo‘ a Zagarolo (Roma) – ha utilizzato un manifesto in cui la ‘Z‘ del piccolo comune alle porte della capitale è la stessa delle unità militari russe. Stando a quanto riportato sul volantino, l’evento previsto per l’8 maggio prevede la visita al Cimitero di Palestrina al Sacrario dei Partigiani Sovietici sui Monti Prenestini. Dopodiché, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) A distanza di poco tempo dal caso del senatore Petrocelli che il 25 aprile scorso augurò “una buona festa della LiberaZione”, la lettera simbolo dell’esercito russo e dell’invasione dell’Ucraina è tornata a far parlare di sé. Questa volta lata dopo che laMonti Prenestini-Casilina ‘Aldo Bernardini’ del Partito comunista italiano – in vista della ‘Festa della vittoria dell’Unione sovietica contro il nazifascismo‘ a(Roma) – ha utilizzato unin cui la ‘Z‘ del piccolo comune alle porte della capitale è la stessa delle unità militari russe. Stando a quanto riportato sul volantino, l’evento previsto per l’8 maggio prevede la visita al Cimitero di Palestrina al Sacrario dei Partigiani Sovietici sui Monti Prenestini. Dopodiché, i ...

Advertising

SHIN_Fafnhir : RT @fattoquotidiano: Zagarolo, scoppia la polemica per la ‘Z’ filorussa utilizzata nel manifesto di una sezione romana del Pci https://t.co… - fattoquotidiano : Zagarolo, scoppia la polemica per la ‘Z’ filorussa utilizzata nel manifesto di una sezione romana del Pci - 6RENZ : RT @ilgiornale: 'Comunisti che esibiscono la nuova indegna svastica russa. Che vergogna'. Scoppia la polemica per il manifesto della festa… - ilgiornale : 'Comunisti che esibiscono la nuova indegna svastica russa. Che vergogna'. Scoppia la polemica per il manifesto dell… -