Vittorio Sgarbi finisce a terra: video della rissa con Mughini al Costanzo Show (Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda al Maurizio Costanzo Show la tanto annunciata telerissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Tutto è iniziato quando il critico d'arte ha condannato la decisione di alcuni stati occidentali di impedire ad atleti ed artisti russi di gareggiare ed esibirsi. "Se a un'artista russo impediscono di venire nel nostro paese è una forma di fascismo. Se un atleta o un direttore d'orchestra non possono venire da noi solo perché russi è assolutamente fascismo e basta. fascismo dell'occidente, è intollerabile. Un tennista, uno sportivo, un cantante, un ballerino o un direttore, non sono Putin, sono uomini con amore per l'arte e vanno difesi fino alla fine, questa è tutta la verità. Non si punisca l'arte, la musica e lo sport". Mughini si è detto in ...

