Violenza di genere, Carabinieri in videoconferenza con gli studenti del liceo "Dante Alighieri" (Di giovedì 5 maggio 2022) Latina – Proseguono le conferenze sulla "Cultura della legalità" presso gli istituti scolastici della città di Latina e Provincia. Nell'ambito delle iniziative connesse al protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell'Università e della Ricerca nei giovani, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, Tenente Monica Loforese ha partecipato all'incontro didattico con 405 studenti del triennio del liceo Classico Dante Alighieri di Latina, collegati on line. La videoconferenza è stata fortemente voluta dalla Preside Dott.ssa Eleonora Lofrese, unitamente al Professor Antonio Incandela e alla Professoressa Elena Polselli, al fine di approfondire la tematica della Violenza di genere a ...

