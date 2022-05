Traffico di droga a Milano, Luca Lucci condannato a sette anni: è il leader dei tifosi rossoneri (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato condannato a sette anni il capo ultrà rossonero Luca Lucci , 40 anni, finito in carcere a dicembre dopo un'inchiesta della squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, su un Traffico di ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) È statoil capo ultrà rossonero, 40, finito in carcere a dicembre dopo un'inchiesta della squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, su undi ...

