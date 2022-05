Successo per l’ultimo appuntamento di Filosofia con i bambini (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è concluso ieri presso la Villa Comunale di Salerno il percorso di Filosofia con bambini realizzato in questo anno di ripresa delle attività di P.C.T.O del Liceo “Alfano I” Indirizzo Scienze Umane con la scuola primaria dell ‘I.C. “G. Barra” di Salerno. Un’esperienza molto importante che ha visto la realizzazione di un testo che ne documenta il percorso didattico e pedagogico. I protagonisti hanno raccontato le loro storie ideate e drammatizzate sui colorati cartelloni, hanno dialogato come nelle antiche agorà greche tra loro e si sono interrogati sul senso di giustizia e libertà con i colori delle bandiere italiana, europea e ucraina. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è concluso ieri presso la Villa Comunale di Salerno il percorso diconrealizzato in questo anno di ripresa delle attività di P.C.T.O del Liceo “Alfano I” Indirizzo Scienze Umane con la scuola primaria dell ‘I.C. “G. Barra” di Salerno. Un’esperienza molto importante che ha visto la realizzazione di un testo che ne documenta il percorso didattico e pedagogico. I protagonisti hanno raccontato le loro storie ideate e drammatizzate sui colorati cartelloni, hanno dialogato come nelle antiche agorà greche tra loro e si sono interrogati sul senso di giustizia e libertà con i colori delle bandiere italiana, europea e ucraina. Consiglia

Advertising

GassmanGassmann : Si monta questa sera per l’ultima replica la scena de “Il silenzio grande” di @MdGOfficial e la mia regia. Un succe… - WeCinema : “Mi sono chiesto la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata. Forse, il segreto sta nel modo in cui… - JuventusFCYouth : L'#Under16 si sta preparando in vista della fase finale del campionato. ?? Nella giornata di ieri test match con i… - MrTrix007 : RT @AleAmitrano: Ad oggi sono pervenute all'agenzia delle entrate più di 155.000 richieste di investimenti relativi al #superbonus, per un… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il premier Mario Draghi e Mark Zuckeberg seduti allo stesso tavolo per parlare di Metaverso: è successo oggi a Palazzo Chigi h… -