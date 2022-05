Stadio Olimpico, arriva l’app per il delivery in curva e tribuna (Di giovedì 5 maggio 2022) arriva l’app per ordinare cibo direttamente in curva quando si è allo Stadio Olimpico. Si tratta di App delivery Stadio Olimpico, un servizio che permetterà la consegna “a domicilio” del cibo in curva e tribuna. Un modo per evitare le file al bar e avere panini e pizzette direttamente al proprio posto. Il progetto è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 maggio 2022)per ordinare cibo direttamente inquando si è allo. Si tratta di App, un servizio che permetterà la consegna “a domicilio” del cibo in. Un modo per evitare le file al bar e avere panini e pizzette direttamente al proprio posto. Il progetto è L'articolo

