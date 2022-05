Salernitana-Venezia 2-1 | Verdi fa impazzire l' Arechi

(Di giovedì 5 maggio 2022) Una sfida salvezza che può valere una stagione, sia per lasia per il. I granata pradroni di casa, in serie positiva e in risalita, ospitano all'i lagunari...

OfficialUSS1919 : È finita! All’”Arechi” la #Salernitana batte per 2-1 il #Venezia e conquista il quinto risultato utile consecutivo. - OptaPaolo : 250 - Grazie alla vittoria contro il Venezia, la #Salernitana si trova fuori dalla zona retrocessione di #SerieA pe… - Gazzetta_it : Gol! Salernitana - Venezia 1-0, rete di Bonazzoli F. (SAL) - vorreiesserezz : @enzolampard @MU2solutions @AndreCardi @giakka_torino @MdEroi @Gondocrazia @mastelli93 @realpeppons @MMoretti24… - ArsenioCardamon : RT @OfficialUSS1919: È finita! All’”Arechi” la #Salernitana batte per 2-1 il #Venezia e conquista il quinto risultato utile consecutivo. -

19.55 Calcio,recupero:2 - 1quartultima, veneti in coda Pochi minuti e i campani passano col rigore trasformato da Bonazzoli (7', il Var 'vede' il mani di Ceccaroni sulla girata di Fazio). ...... dopo mesi, la ventesima giornata del campionato di Serie A con l'ultimo recupero in programma, l'importantissimo match salvezza tra la lanciatissimae il. Stadio 'Arechi' di ...La Salernitana continua a vincere e scalare le posizioni in classifica e da questa sera è virtualmente salva. La vittoria per 2-1 sul Venezia nello scontro diretto infatti permette ai campani di ...La Salernitana vince anche contro il Venezia e così ha superato il Cagliari in classifica: i campani al momento sarebbero salvi a tre giornate dalla fine. Dimensione testo news All’Arechi la ...