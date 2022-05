Pizza senza frontiere, è di Fondi il miglior pizzaiolo del mondo under 30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Fondi – È di Fondi il migliore Pizzaiolo under 30 al mondo: si chiama Massimo Leone e, con la sua arte bianca, ha conquistato la giuria del campionato mondiale “Pizza senza frontiere”. Non un premio ma due in quanto, lo stesso si è anche classificato secondo nella categoria Pizza classica e quinto nella categoria Pizza in pala. Una soddisfazione per il diretto interessato, per la sua famiglia ma anche per l’intera città ed è per questo che il sindaco Beniamino Maschietto oggi lo ha premiato con una targa. “Al nostro concittadino Massimo Leone – recita il riconoscimento – che si è distinto al Campionato mondiale ‘Pizza senza frontiere’ facendo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022)– È diiliolo30 al: si chiama Massimo Leone e, con la sua arte bianca, ha conquistato la giuria del campionato mondiale “”. Non un premio ma due in quanto, lo stesso si è anche classificato secondo nella categoriaclassica e quinto nella categoriain pala. Una soddisfazione per il diretto interessato, per la sua famiglia ma anche per l’intera città ed è per questo che il sindaco Beniamino Maschietto oggi lo ha premiato con una targa. “Al nostro concittadino Massimo Leone – recita il riconoscimento – che si è distinto al Campionato mondiale ‘’ facendo ...

