Minaccia Russia: 202 secondi per colpire Londra con un missile atomico (Di giovedì 5 maggio 2022) Il nuovo missile ipersonico russo Satan-2, partendo da Kaliningrad, potrebbe raggiungere Berlino in 106 secondi. Parigi in 200 secondi. E Londra in 202 secondi. Lo rivela una simulazione di un attacco nucleare apparsa in un popolare programma televisivo russo… La Russia ha mostrato in tv un grafico raffigurante i tempi impiegabili da un razzo nucleare lanciato da Kaliningrad (città nel Mar Baltico) per raggiungere le principali Capitali europee. La schermata vista nel programma russo (captured) – curiosauro.it202 secondi per colpire Londra: la Minaccia russa in tv Secondo l'inquietante grafico, in pochi minuti la Russia potrebbe colpire con il suo nuovo missile Sarmat

