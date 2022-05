Milan | Pioli sorride a metà | la sorpresa inattesa fa esultare anche i tifosi

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè pronto ad accelerare in vista delle ultime giornate di campionato. Il club rossonero ritrova una pedina fondamentale. Ildi Stefanoè al lavoro per il rush finale di campionato. Il club rossonero è in lotta con i cugini dell’Inter per la vittoria finale del torneo di Serie A 2021/2022. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Buone notizie per il tecnico delStefanodall'allenamento odierno. Alessandro Florenzi è sempre più vicino al rientro in campo: nella giornata di oggi, a Milanello, il laterale romano è tornato a lavorare con il gruppo e ...Alessandro Florenzi ha superato l'infortunio al ginocchio ed è tornato a disposizione diper la gara contro il Verona Alessandro Florenzi è completamente recuperato dal. Lo riporta Sky Sport, visto che il terzino ha svolto tutta la seduta con il gruppo. L'esterno rossonero ...In questa ottica, Paolo Maldini starebbe sondando diverse importanti piste di mercato, compresa quella che porterebbe ad uno dei big del campionato di Serie… Leggi ...MilanNews.it. foto di Daniele Buffa/Image Sport. Era il 7 marzo 2021 quando il Milan di Stefano Pioli si impose in quel di Verona per 0-2 contro l’Hellas allora allenato da Ivan Juric. Pioli schierò t ...