Milan e Oppo, partnership estesa alla squadra femminile: il comunicato (Di giovedì 5 maggio 2022) AC Milan e Oppo Italia comunicano che la partnership già in vigore dal luglio 2021 è estesa alla squadra femminile del club rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 maggio 2022) ACItalia comunicano che lagià in vigore dal luglio 2021 èdel club rossonero

Advertising

PietroMazzara : AC #Milan e OPPO Italia, Official Mobile Partner, sono lieti di annunciare l’estensione della loro partnership alla… - gilnar76 : #Milan, nuova partnership con OPPO ampliata alla squadra femminile #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Gianluca270395 : RT @PietroMazzara: AC #Milan e OPPO Italia, Official Mobile Partner, sono lieti di annunciare l’estensione della loro partnership alla squa… - LFootball_ : ?? La partnership tra @acmilan e @oppoitalia è stata estesa anche alla squadra femminile ? Le calciatrice saranno pr… - Rossonero__1899 : RT @PietroMazzara: AC #Milan e OPPO Italia, Official Mobile Partner, sono lieti di annunciare l’estensione della loro partnership alla squa… -