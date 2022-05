Madrid, ottavi: esame Zverev per Musetti, Sinner trova Auger-Aliassime (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel “Mutua Madrid Open” Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, sfida il tedesco secondo favorito del seeding e campione in carica: Jannik, decima testa di serie, affronta il canadese, ottavo favorito del torneo. A guidare il seeding è Djokovic. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23 Leggi su federtennis (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel “MutuaOpen” Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, sfida il tedesco secondo favorito del seeding e campione in carica: Jannik, decima testa di serie, affronta il canadese, ottavo favorito del torneo. A guidare il seeding è Djokovic. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23

Advertising

Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - SuperTennisTv : ?? Un super #Musetti a Madrid sconfigge Korda 6-4 6-3 e raggiunge gli ottavi di finale del #MMOPEN! #tennis - LittleMonster83 : RT @musagete10: Seedorf: “La storia non si compra in 2 o in 10 anni. Al Madrid se esci agli ottavi non puoi uscire di casa per 2 mesi, al C… - ElisaZanichell1 : RT @MileTrecarichi: ?? “Se a Madrid esci agli ottavi, per due mesi non devi farti vedere in città'. #Seedorf -