LIVE Sinner-Auger-Aliassime, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: si comincia alle 17.30 (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV A Madrid 16.40: Terminato sul campo 3 il match di doppio femminile: Dabrowski/Olmos hanno sconfitto Kichenok/Ostapenko per 5-7 6-1 10-6. alle 17.30 ci sarà l’ingresso di Sinner e Auger-Aliassime. 14:43 Terminato con la vittoria di Simone Bolelli ed Ivan Dodig al supertiebreak per 10 punti a 6 il primo incontro previsto sullo Stadium 3. L’azzurro ed il croato hanno superato la coppia croata testa di serie numero tre composta da Metkic e Pavic. alle 15 spazio al match di doppio femminile tra Kichenok/Ostapenko e Dabrowski/Olmos. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 17 e 30, sarà la volta dell’attesissima sfida che vedrà impegnato il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ZVEREV A16.40: Terminato sul campo 3 il match di doppio femminile: Dabrowski/Olmos hanno sconfitto Kichenok/Ostapenko per 5-7 6-1 10-6.17.30 ci sarà l’ingresso di. 14:43 Terminato con la vittoria di Simone Bolelli ed Ivan Dodig al supertiebreak per 10 punti a 6 il primo incontro previsto sullo Stadium 3. L’azzurro ed il croato hanno superato la coppia croata testa di serie numero tre composta da Metkic e Pavic.15 spazio al match di doppio femminile tra Kichenok/Ostapenko e Dabrowski/Olmos. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 17 e 30, sarà la volta dell’attesissima sfida che vedrà impegnato il ...

