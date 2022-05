Joe Locke brutto e gay | l’attore risponde a questa ricerca Google

(Di giovedì 5 maggio 2022) Joee Kit Connor sono i due protagonisti della nuova serie Netflix, Heartstopper. Una serie che abbraccia la comunità LGBT+ e che racconta l’amore fra due adolescenti, Charlie Spring (interpretato da Joe) e Nick Nelson (interpretato da Kit Connor). I due attori prima di questo ingaggio non erano famosi e per questo motivo sono nuovi al mondo del web. Joe, ad esempio, ha scoperto da poco che le parole più cercate sue su Twitter affiancate al suo nome sono “” e “gay”. Ed ovviamente non c’è rimasto granché bene. “Ooh, amorevole!“, ha commentato ironicamente su Twitter, aggiungendo poi “Tutti dovrebbero avere diritto ad un’opinione, ma conosciamo solo quelle che la maggior parte delle persone pubblicano online“. Ed in questo caso la maggior parte del pubblico di Heartstopper penserebbe che lui sia gay e ...

