Il silenzio armato di Draghi: scappa dal Parlamento sulla guerra in Ucraina (Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri mattina i ministri degli Esteri di Italia e Ucraina hanno avuto una conversazione telefonica. Al termine del colloquio, Dmytro Kuleba ha ringraziato pubblicamente Luigi Di Maio «per le forniture di armi ricevute». Forniture di cui deve restare all'oscuro l'opinione pubblica. Nonostante la maggioranza del Parlamento chieda al premier Draghi di riferire in Aula. Sono tre i partiti che ritengono non più rinviabile un passaggio parlamentare. Due sostengono il governo: Lega e M5s. L'altro sta all'opposizione: Fratelli d'Italia. Da soli contano 325 deputati e 157 senatori. Senza considerare i contrari a sinistra. Nel Pd, infatti, continuano a crescere i "malpancisti" che non condividono la linea iper-atlantista di Enrico Letta. Ma il presidente del Consiglio non intende cedere, continuando a trincerarsi dietro il massimo riserbo. Va ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri mattina i ministri degli Esteri di Italia ehanno avuto una conversazione telefonica. Al termine del colloquio, Dmytro Kuleba ha ringraziato pubblicamente Luigi Di Maio «per le forniture di armi ricevute». Forniture di cui deve restare all'oscuro l'opinione pubblica. Nonostante la maggioranza delchieda al premierdi riferire in Aula. Sono tre i partiti che ritengono non più rinviabile un passaggio parlamentare. Due sostengono il governo: Lega e M5s. L'altro sta all'opposizione: Fratelli d'Italia. Da soli contano 325 deputati e 157 senatori. Senza considerare i contrari a sinistra. Nel Pd, infatti, continuano a crescere i "malpancisti" che non condividono la linea iper-atlantista di Enrico Letta. Ma il presidente del Consiglio non intende cedere, continuando a trincerarsi dietro il massimo riserbo. Va ...

