Il presidente della Regione Calabria Occhiuto: "Lo Stato è in debito con noi, vedrò Draghi"

AGI - "La Calabria vanta un credito straordinario nei confronti del governo nazionale. Quello che mi auguro è che si voglia finalmente risarcirla". Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia e presidente della Regione Calabria dallo scorso ottobre, è determinato. Ha prima incontrato i vertici nazionali del sindacato con i quali ha definito i cinque punti chiave che possono innescare lo sviluppo calabrese, poi ha messo a punto l'agenda con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, infine ha incassato il consenso unanime del Consiglio regionale sulla piattaforma da portare all'attenzione del governo nazionale che comprende il completamento della strada statale 106, l'alta velocità ferroviaria, il porto di Gioia Tauro e le Zes, le assunzioni nella sanità e la ...

