Il Dossier Capitale 2024 diventa piano strategico

di Monica De Santis Anche senza la nomina a Capitale della Cultura per il 2024, il Comune di Capaccio Paestum ha deciso che il Dossier di candidatura, presentato dall'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento diventerà ufficialmente uno strumento di pianificazione strategica e operativa sin da subito. "Come avevo annunciato non appena il MIC ha individuato l'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento tra i dieci finalisti per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024, il Dossier di candidatura sarà comunque realizzato", ha dichiarato il sindaco Franco Alfieri, ribadendo ciò che aveva sempre dichiarato, ovvero che il lavoro svolto in vista della candidatura a Capitale della Cultura non sarebbe andato perso. Dunque si parte dal Dossier per progettare le ...

