Guerra in Ucraina. Le notizie 71esimo giorno dall'invasione russa (Di giovedì 5 maggio 2022) giorno 71 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve: Secondo il New York Times, che ha citato fonti di alti funzionari di stato americani, l'intelligence degli Stati Uniti avrebbe fornito informazioni all'Ucraina per aiutare a scovare e a uccidere molti dei generali russi morti nella Guerra d'occupazione. Washington ha fornito a Kyiv dettagli sui movimenti delle truppe russe e sulla posizione del quartier generale militare mobile russo. Informazione che l'intelligence Ucraina ha elaborato e usato per contrattaccare; La Russia aveva reso noto la volontà di far entrare in vigore un cessate il fuoco di tre giorni - il 5, il 6 e il 7 maggio - nella zona di Mariupol per consentire la totale evacuazione dei civili ancora ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 maggio 2022)71'inizio dell'dell'. La giornata, in breve: Secondo il New York Times, che ha citato fonti di alti funzionari di stato americani, l'intelligence degli Stati Uniti avrebbe fornito informazioni all'per aiutare a scovare e a uccidere molti dei generali russi morti nellad'occupazione. Washington ha fornito a Kyiv dettagli sui movimenti delle truppe russe e sulla posizione del quartier generale militare mobile russo. Informazione che l'intelligenceha elaborato e usato per contrattaccare; La Russia aveva reso noto la volontà di far entrare in vigore un cessate il fuoco di tre giorni - il 5, il 6 e il 7 maggio - nella zona di Mariupol per consentire la totale evacuazione dei civili ancora ...

Advertising

martaottaviani : Vado serenamente avanti per la mia strada #Putin #Ucraina #guerra #guerranonlineare #propaganda #giornalismo - reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - ale_dibattista : Il mio intervento di ieri a @diMartedi. Ho espresso le mie idee sulla guerra in Ucraina, sulle parole del Papa, sul… - age_of_VIRGO : RT @_Nico_Piro_: #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti di cui… - giocammello : RT @PaoloSpallino1: Alexandr Dugin, filosofo e politologo, 'La guerra non e' contro l'Ucraina, ma contro il World Economic Forum ed i suoi… -