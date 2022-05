Giro d'Italia 2022, 2° tappa cronometro individuale Budapest: percorso, orari e altimetria (Di giovedì 5 maggio 2022) Assegnata la prima maglia rosa nella tappa di esordio del Giro d'Italia 2022, è già tempo di rivoluzioni in classifica con il primo appuntamento a cronometro. La seconda tappa della corsa rosa numero 105, sarà una prova contro il tempo lungo un breve percorso di 9,2 km nella città di Budapest. Il percorso della 2° tappa La 2° tappa del Giro d'Italia 2022, in programma sabato 7 maggio, sarà la prima, delle due prove a cronometro in programma in questa edizione della corsa rosa. Il tracciato della seconda frazione, lungo 9,2 km, va dal quartiere di Pest al centro storico di Buda. Si parte da Piazza degli Eroi, dove sarà ubicata la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 maggio 2022) Assegnata la prima maglia rosa nelladi esordio deld', è già tempo di rivoluzioni in classifica con il primo appuntamento a. La secondadella corsa rosa numero 105, sarà una prova contro il tempo lungo un brevedi 9,2 km nella città di. Ildella 2°La 2°deld', in programma sabato 7 maggio, sarà la prima, delle due prove ain programma in questa edizione della corsa rosa. Il tracciato della seconda frazione, lungo 9,2 km, va dal quartiere di Pest al centro storico di Buda. Si parte da Piazza degli Eroi, dove sarà ubicata la ...

