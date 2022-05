Fondirigenti, al via avviso dedicato a transizione resiliente: 7mln a disposizione (Di giovedì 5 maggio 2022) Fondirigenti ha pubblicato il nuovo avviso 1/2022 con 7 milioni di euro messi a disposizione per la “transizione resiliente”: l’obiettivo è quello di rafforzare le competenze manageriali necessarie ad affrontare le grandi transizioni – sociali, economiche, politiche e aziendali – in essere, che potrebbero rappresentare al tempo stesso un rischio e una risorsa per la stabilità aziendale. Fondirigenti, si ricorda, è il fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager e offre finanziamenti per la formazione del management. L’avviso 1/2022 si è rivelato, secondo l’ente, necessario in considerazione dei repentini mutamenti economici accelerati non solo dalla congiuntura pandemica ma anche dal conflitto fra Russia e Ucraina che influenzano negativamente ... Leggi su fmag (Di giovedì 5 maggio 2022)ha pubblicato il nuovo1/2022 con 7 milioni di euro messi aper la “”: l’obiettivo è quello di rafforzare le competenze manageriali necessarie ad affrontare le grandi transizioni – sociali, economiche, politiche e aziendali – in essere, che potrebbero rappresentare al tempo stesso un rischio e una risorsa per la stabilità aziendale., si ricorda, è il fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager e offre finanziamenti per la formazione del management. L’1/2022 si è rivelato, secondo l’ente, necessario in considerazione dei repentini mutamenti economici accelerati non solo dalla congiuntura pandemica ma anche dal conflitto fra Russia e Ucraina che influenzano negativamente ...

Advertising

GianluGiordano : RT @L_Imprenditore: Al via il nuovo Avviso 1/2022 di #Fondirigenti. Stanziati 7 milioni di euro per finanziare piani formativi per migliora… - Valeberra : RT @L_Imprenditore: Al via il nuovo Avviso 1/2022 di #Fondirigenti. Stanziati 7 milioni di euro per finanziare piani formativi per migliora… - L_Imprenditore : Al via il nuovo Avviso 1/2022 di #Fondirigenti. Stanziati 7 milioni di euro per finanziare piani formativi per migl… -

Innovazione: Federmanager, al via Abigail, progetto per diffondere utilizzo big data ... l'associazione dei manager delle aziende industriali, finanziato da Fondirigenti, fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager. Lo scopo ... Formazione, Fondirigenti: 'Automotive e moda guidano la ripartenza' E se 'l'unione fa la forza', l'avviso si conferma una via virtuosa al rafforzamento delle filiere: ... La graduatoria dei piani ammessi a finanziamento sarà pubblicata sul portale di Fondirigenti al ... LavoroLazio.com FONDIRIGENTI, 7 MILIONI “Con questo Avviso – spiega il direttore generale di Fondirigenti Massimo Sabatini - vogliamo mettere ... potenziare le competenze dei dirigenti appare infatti la via maestra per irrobustire le spalle ... ... l'associazione dei manager delle aziende industriali, finanziato da, fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager. Lo scopo ...E se 'l'unione fa la forza', l'avviso si conferma unavirtuosa al rafforzamento delle filiere: ... La graduatoria dei piani ammessi a finanziamento sarà pubblicata sul portale dial ... Formazione manager, 7 milioni di euro da Fondirigenti per la transizione resiliente “Con questo Avviso – spiega il direttore generale di Fondirigenti Massimo Sabatini - vogliamo mettere ... potenziare le competenze dei dirigenti appare infatti la via maestra per irrobustire le spalle ...