Fiorentina | Venuti e l'odio social | 'Tanti preferiscono non parlarne | servirebbe una patente di civiltà'

(Di giovedì 5 maggio 2022) "Non voglio passare per la vittimina, il leggerino, per colpa di un deficiente, di un coglione, o due o tre che si divertono a offendere...

acffiorentina : La Fiorentina è vicina a Lorenzo Venuti. #Fiorentina #ACFFiorentina - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Fiorentina, la compagna di Venuti denuncia insulti social alla polizia postale' - Ilovepaler… - Fantacalcio : Fiorentina, Venuti: 'Social? Va bene criticare, ma c'è un limite' - Fiorentinanews : @lollovenu: 'Non voglio passare da vittimina, ma questa volta si è proprio superato ogni limite e voglio che questa… - Silviadelgre : RT @StefanoDelCoro2: Tifosi della Fiorentina sotto casa di @lollovenu per manifestare la loro solidarietà e trasmettere sostegno al giocato… -

Le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Terracciano;, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Ballottaggi: Torreira 65% - Amrabat 35%, Maleh 60% - ...... dove lo spagnolo è comunque sceso in campo, negli ultimi due mesi laha spesso dovuto ...infatti, nonostante tutto il bene che gli si possa volere, non è come Odriozola e spesso ...Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina aggredito sui social al grido di “cancrato”, ha parlato del suo momento nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Intervista a Venuti ...«Quest’anno ha dimostrato di avere delle ottime doti, ma senza dubbio il meglio deve ancora venire per lui. Il suo prossimo step ... con responsabilità maggiori tra i pali. Oltre alla Fiorentina anche ...