De Laurentiis | ' Ancelotti allenatore da top players Superlega? Ho un' alternativa'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì "scolastico" per Aurelio De. Il presidente del Napoli è stato ospite del liceo scientifico "Giordani" di Caserta per un interessante confronto con gli studenti dell'istituto ...

Advertising

annatrieste : A @DAZN_IT De Laurentiis ha dichiarato che Ancelotti fu esonerato perché stava antipatico ai napoletani. Scus presi… - calciomercatoit : ??#Napoli - Le parole di #DeLaurentiis dall'Istituto Tecnico Francesco Giordani: da #Mertens ad #Ancelotti! via… - ParliamoDiNews : De Laurentiis: `Rinnovo Mertens? A fine stagione decideremo. Ancelotti è un pezzo di Napoli` #laurentiis #rinnovo… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PRESIDENTE - ADL: 'Mertens? A fine stagione decideremo, Ancelotti è un pezzo di Napoli' - CalcioNews24 : Le parole di #DeLaurentiis su #Ancelotti -

Giovedì "scolastico" per Aurelio De. Il presidente del Napoli è stato ospite del liceo scientifico "Giordani" di Caserta per un interessante confronto con gli studenti dell'istituto secondario. Come sempre in queste ...Forse solo il Napoli con Deregge, le altre sono in mano ai fondi d'investimento e ... Champions League, Real - City:fortunato o bravo "La sua serenità e tranquillità fino all'...Il presidente del Napoli ha affrontato vari temi dell'attualità calcistica in un incontro con gli studenti al "Giordani" di Caserta ...Il presidente del club partenopeo ha parlato del rapporto con il belga e di quello con l'attuale tecnico del Real Madrid.