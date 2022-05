(Di giovedì 5 maggio 2022) Ildelper CIS SpA èto in anticipo rispetto alla previsioni. Il Presidente Grimaldi: “Guardiamo al futuro con fiducia”. Lo scorso 31 marzo il CIS S.p.A. ha effettuato il pagamento a saldo dell’Finanziario con il ceto bancario, definito da un Accordo di Ristrutturazione, concluso il 21 aprile 2017. In

Advertising

Virtualex_ap : 05/05/2022 - Corso Il controllo di gestione a supporto dei modelli organizzativi innovativi: #Microsoft #Excel &… -

2a News

... a norma di Statuto, verrà eletta insieme al Vicepresidente vicario Savino Gazza (Sicem " Saga) ... componente del Consiglio Direttivo del Gruppo Metalmeccanico e consigliere di. Dal 2014 al ...FONDI DALE DAL PNRR SISMA " I fondi per il progetto arrivano dal contratto istituzionale di ... sviluppo dell'offerta di prodotti e servizi, benessere ed esperienze di spor; sviluppo, ... CIS SpA, arriva il rimborso integrale del debito Una nuova data verrà decisa e comunicata nei prossimi giorni. La riunione, attesa da tempo, aveva all’ordine del giorno la situazione economico-finanziaria del Cis spa, il futuro dell’impianto di via ...Ladurner si è aggiudicata la gara per la gestione dell’impianto per un altro anno. Il 4 maggio è previsto l’incontro con l’ad di Cis ...