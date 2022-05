Chat scolastiche | tra medie e superiori 6 studenti su 10 messaggiano con i prof

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per la stragrande maggioranza di loro il dialogo è sullo studio. Per questo l'idea di vietarle letnon piace ai ragazzi: meno di 1 su 10 sarebbe a favore del blocco. Ma qualche regola ...

Advertising

orizzontescuola : Chat scolastiche, 6 studenti su 10 “messaggiano” con i loro insegnanti. Il sondaggio di - maiunajoy : @Sara26080890 Le chat scolastiche: il male assoluto -

Orizzonte Scuola

Per la stragrande maggioranza di loro il dialogo è sullo studio. Per questo l'idea di vietarle letnon piace ai ragazzi: meno di 1 su 10 sarebbe a favore del blocco. Ma qualche regola ......ai momenti di condivisione a scuola quello che è mancato di più a tutti sono le gite(...è stata compensata da un sensibile aumento dei contatti virtuali attraverso l'utilizzo di/... Chat scolastiche, 6 studenti su 10 “messaggiano” con i loro insegnanti. Il sondaggio di Skuola.net Per la stragrande maggioranza di loro il dialogo è sullo studio. Per questo l'idea di vietarle le chat tnon piace ai ragazzi: meno di 1 su 10 sarebbe a favore del blocco. Ma qualche regola servirebbe ...Rusconi ha detto poi che a seguito dei “crescenti problemi delle chat scolastiche, dopo quanto accaduto con i casi del Tik Tok del liceo Righi e la vicenda del liceo Montale a Roma e così via, abbiamo ...