Cannes 2022 | Forest Whitaker riceverà la Palma d' Oro alla carriera

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tra i premiati al Festival dici sarà anchechelad'Oropremierà anche: l'attorelad'orodurante la cerimonia di apertura della 75esima edizione. L'evento cinematografico si svolgerà sulla Croisette dal 17 al 28 maggio.arriverà in Francia anche per presentare al Festival diil film For the Sake of Peace, un film di cui è produttore, diretto da Christophe Castagne e Thomas Sametin. L'attore ha dichiarato: "Trentacinque anni fa, ...