Ascolti tv del 4 maggio: ancora una batosta per la rete. Miglioramento per lo show (Di giovedì 5 maggio 2022) Arrivano come di consueto i dati sugli Ascolti fatti registrare nella giornata di ieri 4 maggio. Tra conferme e sorprese, continua il trend negativo della rete. Gli Ascolti di ieri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 5 maggio 2022) Arrivano come di consueto i dati suglifatti registrare nella giornata di ieri 4. Tra conferme e sorprese, continua il trend negativo della. Glidi ieri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : @SandraM0027 @valeriabiddoccu @Filippo_Sanna Oh che interessante, mi manda il link ad un articolo con i dati del pr… - carmelitadurso : Salgono gli ascolti de #LaPupaEilSecchioneShow??Italia1 terza rete più vista dopo la partita di Canale5 e la serie… - carlo234556 : @MikyS03 @lontanissimo_ @MikyS03 amici non si tocca daiiiii ahaha giusto del pubblico però è quello che gli fa fare… - Stevefromit : RT @francescocosta: Se volete capire una volta per tutte questa storia del gas da pagare o no in rubli, nella nuova puntata di Politics io… - Gianna24537013 : RT @Ro5814: Sono curiosa di sentire stasera a #facciamofintache su #Radio 101 se andranno così fieri degli ascolti del #MCS soprattutto… -