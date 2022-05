Ascolti tv 4 maggio 2022 | Rai1 vince con un film davanti a “Chi l’ha visto?”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 5 maggio 2022)tv: ammiraglie scariche, ne approfittano Rai3 e Italia1 Serata scarica per le reti ammiraglie generaliste, tant’è che il programma piùè stato ilThe Wife – Vivere nell’ombra, che suha registrato il 13,95% di share media con 2,469 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la pellicola Brooklyn aveva raccolto il 12,63% e 2,5 milioni. Seconda posizione per Chi? su Rai3 con l’11,63% e 1,886 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 10,77% e 2 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Un’altra verità su Canale5 con il 9,51% e 1,525 milioni di contatti. Mercoledì scorso la stessa serie aveva fatto il 9,63% e 1,8 milioni.tv altre reti Giù dal podio si piazza Le ...