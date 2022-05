Amber Heard contro Johnny Depp: «Ecco quali sono state le prime botte». Poi la minaccia di morte in barca (Di giovedì 5 maggio 2022) «Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All'inizio ho riso, pensavo che scherzasse»: così Amber Heard ha descritto quello che a... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) «Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All'inizio ho riso, pensavo che scherzasse»: cosìha descritto quello che a...

Advertising

stella009500 : RT @MendrinoF: Bello come la tv italiana giustifichi i gesti di Amber Heard solo perché 'è una donna'. La violenza domestica non ha sesso.… - Art_By_Leegend : RT @nelsottobosco: amber heard è una persona di merda ed è una persona violenta eppure neanche se fosse 100 volte peggio di come è si merit… - leggoit : Amber Heard contro Johnny Depp: «Ecco quali sono state le prime botte». Poi la minaccia di morte in barca - twomindsatodds : RT @nelsottobosco: amber heard è una persona di merda ed è una persona violenta eppure neanche se fosse 100 volte peggio di come è si merit… - tra_silenzi : RT @exileuphoria: Amber Heard durante la sua testimonianza fa le mie stesse espressioni facciali quando imito i monologhi di Florence Pugh… -