Altro che “bibitaro!”, all’Olimpico si potrà chiamare il delivery in curva (Di giovedì 5 maggio 2022) Basta urlare “bibitaro!”, troppo sguaiato. Allo Stadio Olimpico si potrà ordinare la “consumazione” direttamente in curva, in tribuna. Il delivery. Il tifoso affamato potrà usare l’App delivery Stadio Olimpico, senza muoversi dal proprio posto. Si tratta di progetto fortemente voluto da Sport e Salute, la società proprietaria dell’impianto che sta puntando forte sul miglioramento dei servizi all’interno dello stadio capitolino. Repubblica scrive che oltre al delivery ci saranno altre novità gastronomiche, sugli spalti. Grazie a un accordo con Roma, Lazio e Figc, lo chef Antonello Colonna aprirà il Gold Open Bistrot in Tribuna Monte Mario, dove servirà cucina espressa ogni giorno dalle 12 alle 18, tranne quando lo stadio sarà occupato per le partite della Roma, della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Basta urlare “”, troppo sguaiato. Allo Stadio Olimpico siordinare la “consumazione” direttamente in, in tribuna. Il. Il tifoso affamatousare l’AppStadio Olimpico, senza muoversi dal proprio posto. Si tratta di progetto fortemente voluto da Sport e Salute, la società proprietaria dell’impianto che sta puntando forte sul miglioramento dei servizi all’interno dello stadio capitolino. Repubblica scrive che oltre alci saranno altre novità gastronomiche, sugli spalti. Grazie a un accordo con Roma, Lazio e Figc, lo chef Antonello Colonna aprirà il Gold Open Bistrot in Tribuna Monte Mario, dove servirà cucina espressa ogni giorno dalle 12 alle 18, tranne quando lo stadio sarà occupato per le partite della Roma, della ...

