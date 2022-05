Allegri show con i giornalisti: "Vi dico chi gioca" (Di giovedì 5 maggio 2022) "Domani giocano Miretti, De Sciglio, Rabiot e Szczesny": Massimiliano Allegri anticipa parti della formazione della Juventus che venerdì farà visita al Genoa. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) "Domanino Miretti, De Sciglio, Rabiot e Szczesny": Massimilianoanticipa parti della formazione della Juventus che venerdì farà visita al Genoa.

