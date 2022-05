Vortice mediterraneo | dove colpiranno i temporali

Advertising

Piergiulio58 : Meteo, il 'vortice mediterraneo' porta temporali e grandine. Una nuova perturbazione sta per arrivare sull'Italia,… - telodogratis : Sull’Italia il “vortice mediterraneo”: un’ondata di maltempo - karda70 : RT @Today_it: Sull'Italia il 'vortice mediterraneo': un'ondata di maltempo - Today_it : Sull'Italia il 'vortice mediterraneo': un'ondata di maltempo - PalermoToday : Sull'Italia il 'vortice mediterraneo': un'ondata di maltempo -

Today.it

... giovedì 5 maggio, è previsto un peggioramento su diverse zone d'Italia dovuto a un...che interesserà l'Italia è frutto della fusione di due precedenti sistemi depressionari sul. ...... un'area instabile avanza tra iloccidentale e l'Algeria, mentre un piccolo ciclone ... Sembra infatti che il piccolofreddo in discesa dall'Olanda vada a unirsi alla saccatura ... Sull'Italia il "vortice mediterraneo": un'ondata di maltempo Il sistema perturbato, collegato al vortice ciclonico, sta per raggiungere la Sardegna per poi estendersi al Tirreno e al Centro Italia. Circolazione depressionaria sull’Italia del Sud nel weekend Non ...VERSO UN WEEKEND INSTABILE - Il vortice afro mediterraneo che raggiungerà la Penisola tra il 5 e il 6 maggio, quindi tra giovedì e venerdì, è destinato ad avere una storia importante su diverse ...