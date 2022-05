(Di mercoledì 4 maggio 2022)5 siattendere più del previsto, visto che la produzione è sospesa e le riprese saranno programmate per la prossima estate. A confermarlo è, che interpreta Melinda “Mel” Monroe nel melodramma di Netflix. La protagonista di5, che qualche mese fa ha terminato le riprese della quarta stagione, ha fornito un aggiornamento sullo stato della produzione in una recente intervista con la rivista Glamour. L’attrice 39enne ha confermato che c’era un conflitto di programmazione tra le due serie in cui appare,Is Us e, risolto poi proprio a causa dello slittamento di quest’ultima produzione a luglio. Il fatto che...

...sfuggirà che Pàlpito spunta tutte queste caselle ma le usa per far vedere Topazio o Anche i ricchi piangono ( i nostalgici della Soap anni '80/'90 apprezzeranno) a chi invece sperava in...L'ambientazione diè completamente diversa rispetto a quella di Bridgerton : questa volta siamo in California , in una piccola cittadina del nord, e la protagonista è un'... Virgin River 5 si farà aspettare, ma grazie a questo ritardo Alexandra Breckenridge è tornata in This Is Us 6