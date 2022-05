(Di mercoledì 4 maggio 2022) VILA - REAL (Spagna) - "Fa male, per il nostro pubblico, per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto uno sforzo incredibile, ci abbiamo provato fino alla fine, ma il loro primo gol ci ha fatto male. E ...

Villarreal, l'amarezza di Albiol: 'Notte triste e indimenticabile per noi': Il difensore ex Napoli dopo la semifin…

E' questa l'analisi del difensore del Villarreal, Raul Albiol, dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte del Liverpool, che si è imposto 3 - 2 nella semifinale di ritorno di Champions. Il Villarreal più bello della stagione strega i migliori del mondo, impacciati, lenti e imprecisi... Il cielo è un mattone nero, gonfio di pioggia come l'amarezza per questa notte, prima dolce e poi maledettamente difficile da mandare...