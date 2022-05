"Vicino il tempo dell'ultima risorsa...". La minaccia choc sulla tv di Putin. E spunta un video (Di mercoledì 4 maggio 2022) Come riportato da Dagospia, la tv russa incoraggia sempre più lo zar ad utilizzare la forza contro l'Ucraina e, come se non bastasse, a cancellare la Gran Bretagna con una bomba. Dmitry Kiselyov, portavoce di Putin, tramite il suo programma televisivo, ha richiesto un attacco con il sottomarino Poseidon per far affondare la Gran Bretagna nell'oceano. Sono sempre più chiari i riferimenti all'Europa della vittoria sovietica contro il nazismo, accomunata dalla guerra contro Kiev. Uno speciale sulla seconda guerra mondiale è stata infatti mandato in onda sul telegiornale della sera con le immagini degli aerei russi che hanno distrutto l'impero nazista. Evento storico che dà voce ancora una volta alla propaganda russa. Il propagandista televisivo del Cremlino Alexander Sladkov, ha dichiarato: “Vladimir ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Come riportato da Dagospia, la tv russa incoraggia sempre più lo zar ad utilizzare la forza contro l'Ucraina e, come se non bastasse, a cancellare la Gran Bretagna con una bomba. Dmitry Kiselyov, portavoce di, tramite il suo programma televisivo, ha richiesto un attacco con il sottomarino Poseidon per far affondare la Gran Bretagna nell'oceano. Sono sempre più chiari i riferimenti all'Europaa vittoria sovietica contro il nazismo, accomunata dalla guerra contro Kiev. Uno specialeseconda guerra mondiale è stata infatti mandato in onda sul telegiornalea sera con le immagini degli aerei russi che hanno distrutto l'impero nazista. Evento storico che dà voce ancora una volta alla propaganda russa. Il propagandista televisivo del Cremlino Alexander Sladkov, ha dichiarato: “Vladimir ...

