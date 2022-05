Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Viabilità DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE RISOLTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SELVA CANDITA AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE CODE IN DIMINUZIONE SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI PORTONACCIO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEMPRE PER CANTIERI SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI CANTIERI ATTIVI A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CON ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 3 MAGGIOORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RISOLTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SELVA CANDITA AL MOMENTO CIRCONE REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A1FIRENZE CODE IN DIMINUZIONE SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI PORTONACCIO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEMPRE PER CANTIERI SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI CANTIERI ATTIVI A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CON ...

