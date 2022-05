Ue: Guerini, 'difesa comune è tema più politico che tecnico-militare' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Il tema della difesa comune europea non è tecnico-militare ma fortemente politico e sotto questo profilo l'attenzione su alcuni dettagli è un'attenzione che dobbiamo avere ovviamente, ma sapendo che c'è la necessita di una forte volontà politica". Così il ministro Lorenzo Guerini all'Agorà 'difesa comune europea: quali prospettive', organizzata della senatrice Roberta Pinotti, con il segretario del Pd, Enrico Letta e il commissario Ue, Paolo Gentiloni, tra gli altri. "Il punto non è avere l'esercito europeo ma fare un passo in avanti sotto il profilo della costruzione dell'ambiente della difesa europea e ci sono 4 passaggi politici ambiziosi e impegnativi che noi dobbiamo fare: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Ildellaeuropea non èma fortementee sotto questo profilo l'attenzione su alcuni dettagli è un'attenzione che dobbiamo avere ovviamente, ma sapendo che c'è la necessita di una forte volontà politica". Così il ministro Lorenzoall'Agorà 'europea: quali prospettive', organizzata della senatrice Roberta Pinotti, con il segretario del Pd, Enrico Letta e il commissario Ue, Paolo Gentiloni, tra gli altri. "Il punto non è avere l'esercito europeo ma fare un passo in avanti sotto il profilo della costruzione dell'ambiente dellaeuropea e ci sono 4 passaggi politici ambiziosi e impegnativi che noi dobbiamo fare: la ...

