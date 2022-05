Ucraina: Urso, 'telefonata Macron? Serve tentare tutte le strade per fermare la Russia' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "La telefonata di Macron a Putin è la dimostrazione che l'occidente, i paesi europei e dell'Alleanza Atlantica tentano tutte le strade per convincere la Russia a fermare le armi e quindi a fermare la guerra. Perché è la Russia che può fermare armi e la guerra, perché è la Russia che ha attaccato senza alcuna giustificazione un paese come l'Ucraina, un paese democratico". Lo ha affermato Adolfo Urso, presidente del Copasir intervenuto a Rai Isoradio. "Ricordo a tutti e a me stesso, che lo stesso Macron si era recato in Russia quando già, e lo abbiamo capito dopo, il presidente Putin aveva firmato il decreto per l'invasione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Ladia Putin è la dimostrazione che l'occidente, i paesi europei e dell'Alleanza Atlantica tentanoleper convincere lale armi e quindi ala guerra. Perché è lache puòarmi e la guerra, perché è lache ha attaccato senza alcuna giustificazione un paese come l', un paese democratico". Lo ha affermato Adolfo, presidente del Copasir intervenuto a Rai Isoradio. "Ricordo a tutti e a me stesso, che lo stessosi era recato inquando già, e lo abbiamo capito dopo, il presidente Putin aveva firmato il decreto per l'invasione ...

