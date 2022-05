Tutela dell’extravergine di oliva: oltre due milioni di litri di olio risultati irregolari Controlli della Guardia di finanza in tutta Italia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono 183 i Controlli svolti dalla Guardia di finanza e dall’ICQRF nell’ambito dell’operazione “Verum et Oleum” a Tutela della produzione nazionale di olio extravergine d’oliva. I finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento ICQRF del Ministero delle politiche agricole e forestali hanno indirizzato le ispezioni verso operatori del settore oleario presenti in tutto il territorio nazionale e verso i principali porti di ingresso delle materie prime di provenienza estera. Dopo una fase preliminare, caratterizzata dall’accurato esame delle banche dati e delle altre informazioni disponibili e finalizzata a calibrare gli interventi in presenza di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Sono 183 isvolti dalladie dall’ICQRF nell’ambito dell’operazione “Verum et Oleum” aproduzione nazionale diextravergine d’. I finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento ICQRF del Ministero delle politiche agricole e forestali hanno indirizzato le ispezioni verso operatori del settore oleario presenti in tutto il territorio nazionale e verso i principali porti di ingresso delle materie prime di provenienza estera. Dopo una fase preliminare, caratterizzata dall’accurato esame delle banche dati e delle altre informazioni disponibili e finalizzata a calibrare gli interventi in presenza di ...

