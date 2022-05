Ti sento | Raoul Bova e le critiche | “La solitudine non mi spaventa”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Le interviste di Pierluigi Diaco a Tisono finestre che si aprono sulla parte più intima di personalità del mondo dello spettacolo che tutti conosciamo. Ma che per una volta, anche solo per pochi minuti, possiamo ammirare nella loro “nudità” più cruda, quella dell’anima e di quel lato oscuro che non sono avvezzi a mostrare. Così è stato l’incontro con, ospite della quarta puntata del programma in onda su Rai 2. L’attore romano è abituato alle interviste, eppure stavolta si è lasciato andare a emozioni intime e profonde, riflettendo – tra le altre cose – sul suo rapporto con lae con le. Tisenza filtri da Pierluigi Diaco La parola “” è una di quelle che ci fanno sempre ...