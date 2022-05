StarLink | vuoi abbonarti? Ecco come verificare velocemente la copertura della tua abitazione

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tutti pazzi per Elon Musk, è proprio il caso di dirlo. Quello che potremmo definire l’essere umano più influente del pianeta è – anche – il papà di una tecnologia che punta a rivoluzionare internet perlo conosciamo:lavostraladel servizio – 030522 www.computermagazine.itpotrebbe rappresentare il punto di partenza di ciò che sarà il futuro delle connessioni ad internet. Ciò che l’azienda di Elon Musk promette va ben oltre ogni più rosea aspettativa legata a doppio filo (in fibra ottica) delle più comuni e diffuse connessioni. Connessioni che, in Italia, ...