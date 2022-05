Salario minimo, Pd via della commissione Lavoro in polemica con presidente M5s: “Sia una priorità, basta provocazioni di Conte” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se ne sono andati in polemica con la presidenza M5s, accusandola di non dare la priorità al Salario minimo, una delle battaglie più care al Movimento e riportata al centro dell’agenda pentastellata dal leader Giuseppe Conte appena tre giorni fa, per la ricorrenza della Festa dei lavoratori. In una giornata in cui l’ex premier e il segretario del Pd Enrico Letta si sono già punzecchiati a distanza su altri temi, i membri dem della commissione Lavoro ‘strappano’ e gettano la palla nel campo del Movimento. “Non accettiamo più provocazioni da parte di Conte, che è tornato sul tema anche il Primo Maggio”, esordiscono il capogruppo Mauro Laus e Valeria Fedeli riferendosi al presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se ne sono andati incon la presidenza M5s, accusandola di non dare laal, una delle battaglie più care al Movimento e riportata al centro dell’agenda pentastellata dal leader Giuseppeappena tre giorni fa, per la ricorrenzaFesta dei lavoratori. In una giornata in cui l’ex premier e il segretario del Pd Enrico Letta si sono già punzecchiati a distanza su altri temi, i membri dem‘strappano’ e gettano la palla nel campo del Movimento. “Non accettiamo piùda parte di, che è tornato sul tema anche il Primo Maggio”, esordiscono il capogruppo Mauro Laus e Valeria Fedeli riferendosi aldel ...

