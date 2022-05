Roma, spaccio Capitale: blitz e arresti su tutto il territorio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma. Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri su tutto il territorio della Capitale, al fine di garantire la sicurezza alla comunità, nonché limitare le occasioni di reato e quelli che vengono di continuo messi in atto. Ecco il bollettino dei controlli e dei blitz andati in scena nelle ultime ore. Le operazioni dei carabinieri sul territorio di Roma: Casilina Il primo arresto è stato portato a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, in via Luca Ghini. Qui, gli operatori hanno arrestato un 34enne Romano, con precedenti, sorpreso mentre cedeva ad un acquirente un involucro contenente della droga: cocaina. I controlli, poi, si sono estesi anche alla sua abitazione, rivenendo circa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022). Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri suildella, al fine di garantire la sicurezza alla comunità, nonché limitare le occasioni di reato e quelli che vengono di continuo messi in atto. Ecco il bollettino dei controlli e deiandati in scena nelle ultime ore. Le operazioni dei carabinieri suldi: Casilina Il primo arresto è stato portato a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina, in via Luca Ghini. Qui, gli operatori hanno arrestato un 34enneno, con precedenti, sorpreso mentre cedeva ad un acquirente un involucro contenente della droga: cocaina. I controlli, poi, si sono estesi anche alla sua abitazione, rivenendo circa ...

